FIFA Nepal Football Suspension: फीफा ने नेपाल फुटबॉल यूनियन को किया सस्पेंड, इंटरनेशनल फुटबॉल से बाहर हुआ नेपाल

पिछले कुछ समय से नेपाल के नेशनल खेल काउंसिल (NSC) और एएनएफए के बीच चुनाव और यूनियन के मैनेजमेंट को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) पहले भी नेपाल को चेतावनी दे चुके थे। दोनों संस्थाओं ने कहा था कि यदि यूनियन के कामकाज में बाहरी दखल जारी रहा तो सस्पेंशन जैसी कार्रवाई की जा सकती है। अब सस्पेंशन लागू होने के बाद नेपाल की नेशनल फुटबॉल टीम, क्लब और फुटबॉल अधिकारी फीफा और एएफसी के तहत होने वाली किसी भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन या आधिकारिक कार्यो में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इससे नेपाल के फुटबॉल कार्यक्रमों पर सीधा असर पड़ेगा।