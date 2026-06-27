FIFA World Cup 2026: भूंकप की वजह से फ्रांस के खिलाड़ियों को नहीं पहनने दिया गया ब्लैक बैंड, जानें पूरी कहानी

इस मैच में नॉर्वे को अपने स्टार खिलाड़ी एर्लिंग हालैंड और मार्टिन ओडेगार्ड को बेंच पर बैठाने का बड़ा नुकसान हुआ। दूसरे हाफ में नॉर्वे को एक पेनल्टी भी मिली, लेकिन हालैंड की गैरमौजूदगी में लार्सन इस मौके को चूक गए और फ्रांस के गोलकीपर माइक मोगनैन ने बेहतरीन बचाव किया। मैच के आखिरी पलों में डेज़िरे डौए ने गोल करके फ्रांस की 4-1 से जीत पक्की कर दी। इस जीत के साथ फ्रांस 3 मैचों में 3 जीत के साथ ग्रुप में टॉप पर रहकर राउंड ऑफ 32 में पहुंच गया है, वहीं हार के बावजूद नॉर्वे भी क्वालीफाई करने में सफल रहा।