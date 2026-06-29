FIFA 2026: इंजरी टाइम में कप्तान यूस्टाक्वियो का गोल, कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार बनाई राउंड ऑफ-16 में जगह

मुकाबले की शुरुआत से ही दक्षिण अफ्रीका ने आक्रामक अंदाज अपनाया, लेकिन अंतिम पास और फिनिशिंग में कमी के कारण वह बढ़त नहीं बना सका। दूसरी ओर कनाडा ने भी कई अच्छे मौके बनाए। पहले हाफ के अंतिम क्षणों में कनाडा गोल करने के बेहद करीब पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका के डिफेंडर ऑब्रे मॉडिबा ने मोइज बॉम्बिटो के हेडर को गोललाइन से क्लियर किया, जबकि गोलकीपर रोनवेन विलियम्स ने ताजोन बुकानन के शॉट पर शानदार बचाव कर टीम को गोल खाने से बचा लिया। पहले 45 मिनट तक दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर रहीं।