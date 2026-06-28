Ben Stokes retires from international cricket: इंग्‍लैंड टेस्‍ट टीम के कप्‍तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्‍यास का ऐलान कर दिया है। ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जा रहा तीसरा टेस्ट इंग्लैंड के लिए उनके करियर का आखिरी मैच होगा। 35 साल के स्टोक्स ने रविवार 28 जून को चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले इंग्लैंड टीम को अपने फैसले की जानकारी दी। इस तरह उनके 2011 में शुरू हुए उनके 15 साल के इंटरनेशनल करियर का अंत होने जा रहा है। वह फिलहाल सिर्फ टेस्‍ट क्रिकेट ही खेल रहे थे। उन्‍होंने अप्रैल 2022 से ही इंग्लिश टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली थी।