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बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्‍यास, 15 साल लंबे करियर को कहा अलविदा

Ben Stokes retires: बेन स्‍टोक्‍स ने रविवार को अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट संन्‍यास लेने का ऐलान कर दिया है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीसरा टेस्‍ट उनके अंतरराष्‍ट्रीय करियर का आखिरी मैच होगा।
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भारत

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lokesh verma

Jun 28, 2026

Ben Stokes retires

इंग्‍लैंड टेस्‍ट टीम के कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

Ben Stokes retires from international cricket: इंग्‍लैंड टेस्‍ट टीम के कप्‍तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्‍यास का ऐलान कर दिया है। ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जा रहा तीसरा टेस्ट इंग्लैंड के लिए उनके करियर का आखिरी मैच होगा। 35 साल के स्टोक्स ने रविवार 28 जून को चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले इंग्लैंड टीम को अपने फैसले की जानकारी दी। इस तरह उनके 2011 में शुरू हुए उनके 15 साल के इंटरनेशनल करियर का अंत होने जा रहा है। वह फिलहाल सिर्फ टेस्‍ट क्रिकेट ही खेल रहे थे। उन्‍होंने अप्रैल 2022 से ही इंग्लिश टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली थी।

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Published on:

28 Jun 2026 08:27 pm

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