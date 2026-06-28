Australia Women vs India Women: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में ग्रुप-ए चरण में रविवार 28 जून को आखिरी मैच भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच लॉड्र्स में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी चुनी है। टॉस के बाद कौर ने कहा कि हम पहले बैटिंग करने जा रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत जरूरी गेम है। इसलिए हमने सोचा कि चलो बस खुलकर बैटिंग करते हैं। हमने प्‍लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है। नंदनी की जगह क्रांति वापस आई है। उसे इस तरह की पिचें सूट करती हैं। आज एक फ्रेश दिन और फ्रेश माइंड है। आज खुद को एन्जॉय करने का दिन है।