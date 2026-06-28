SA W vs BAN W: साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को किया बाहर, अब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच पर टिकी किस्मत

इससे पहले बांग्लादेश ने बैटिंग करने का फैसला करने के बाद 117/5 तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया और कई उपयोगी पार्टनरशिप के जरिए मुश्किल शुरुआत से उबरा। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने लगातार पारी को मोमेंटम पकड़ने से रोका। वहीं, बांग्लादेश ने सही समय पर सभी ऑर्डर में योगदान देकर ऐसा टोटल 117/5 बनाया, जिससे उनके बॉलर्स को कम से कम डिफेंड करने के लिए कुछ तो मिला। बांग्‍लादेश की ओर सोभना मोस्टरी ने 42 तो निगार सुल्ताना 32 रन की पारी खेली।