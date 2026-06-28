Australia Women vs India Women Match Highlights: विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में रविवार को लॉर्ड्स में ग्रुप-ए का बेहद अहम मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने कप्तान हरमनप्रीत के तूफानी अर्धशतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के सामने 171 रन का लक्ष्य रखा, जिसे ऑस्‍ट्रेलिया ने 6 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्‍ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं तो भारत का सफर यहीं खत्‍म हो गया है। भारतीय टीम की इस हार ने करोड़ों फैंस को निराश किया है।