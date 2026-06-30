FIFA 2026: इंजरी टाइम में मार्टिनेली का गोल, जापान को 2-1 से हराकर ब्राजील अंतिम-16 में पहुंचा

मैच की शुरुआत से ही जापान ने आक्रामक अंदाज अपनाया और ब्राजील को लगातार चुनौती दी। 29वें मिनट में ब्राजील की रक्षापंक्ति की गलती का फायदा उठाते हुए काइशु सानो ने गेंद पर कब्जा जमाया और शानदार राइट फुट शॉट के जरिए गोल कर जापान को 1-0 की बढ़त दिला दी। यह सानो का जापान के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय गोल रहा। पहले हाफ में ब्राजील के स्टार खिलाड़ियों को जापान की मजबूत डिफेंस लाइन भेदने का मौका नहीं मिला और हाफ टाइम तक जापान बढ़त बनाए रखने में सफल रहा।