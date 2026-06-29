LA28 ओलंपिक में क्रिकेट से 6-6 टीमें लेंगी हिस्सा, पुरुष और महिला टीमों के लिए क्वालिफिकेशन के तरीके होंगे अलग

लॉस एंजिल्स गेम्स में बतौर मेजबान यूनाइटेड स्टेट्स को जगह मिल सकती है, लेकिन शर्त ये है कि वह क्वालिफिकेशन अवधि के दौरान किसी भी समय आईसीसी मेंस टी20 रैंकिंग में टॉप-15 में रहने की आईसीसी की न्यूनतम योग्यता को पूरा करें। ऐसा नहीं होने की स्थिति में वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। पुरुषों के लिए छठी और आखिरी जगह का फैसला फाइनल ओलंपिक ग्लोबल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के जरिए होगा, जिसमें शेष एक स्थान के लिए अगली आठ सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीमें मुकाबला करेंगी, जिन्होंने पहले क्वालीफाई नहीं किया है।