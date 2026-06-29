PSL को मिली आजादी, PCB ने किया बड़ा बदलाव, घरेलू क्रिकेट के लिए बढ़ाया बजट

PCB के मुख्य फाइनेंस ऑफिसर जावेद मुर्तजा ने बोर्ड के सामने फाइनेंसियल स्थिति और नए बजट की जानकारी रखी। मीटिंग में घरेलू क्रिकेट के लिए बड़ा फैसला लिया गया। घरेलू क्रिकेट का बजट 3 अरब रुपये से बढ़ाकर 4 अरब रुपये कर दिया गया। खिलाड़ियों की मैच फीस में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। कायद-ए-आजम ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ियों को अब हर एक मैच के 1 लाख रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि 30 हजार रुपये थी। रिजर्व खिलाड़ियों की फीस भी 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।