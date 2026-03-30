30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

PSL 2026 में एक के बाद एक हो रहे बड़े कांड, बॉल टेंपरिंग के बाद पुलिस ने शाहीन अफरीदी-सिकंदर रजा पर लगाए यह गंभीर आरोप

शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रज़ा पर आरोप है कि उन्होंने चार अनधिकृत मेहमानों को जबरदस्ती होटल की उस मंजिल पर ले गए, जहां टीम ठहरी हुई थी। पुलिस ने दोनों खिलाड़ियों पर 'स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन' और 'निर्देशों की अनदेखी' का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 30, 2026

The Hundred unsold players

पाकिस्‍तानी खिलाड़ी शाहीन अफरीदी और शादाब खान। (फोटो: IANS)

PSL 2026, security breach: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) एक बार फिर शुरू होते ही विवादों के घेरे में आ गई है। रविवार को लाहौर कलंदर्स (LHQ) और कराची किंग्स (KRK) के बीच खेले गए मैच में बॉल टेंपरिंग का एक मामला सामने आया था। उससे पहले व्हाइट बॉल के पिंक होने का मामला सामने आया था। अब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच करने का आरोप लगा है।

अफरीदी-सिकंदर रजा को लगा सिक्योरिटी ब्रीच का आरोप

लाहौर क़लंदर्स कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और अनुभवी खिलाड़ी सिकंदर रज़ा पर आरोप है कि उन्होंने चार अनधिकृत मेहमानों को जबरदस्ती होटल की उस मंजिल पर ले गए, जहां टीम ठहरी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंजाब पुलिस ने रविवार को कराची किंग्स के खिलाफ मैच से पहले दोनों खिलाड़ियों पर 'स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन' और 'निर्देशों की अनदेखी' का आरोप लगाया है।

पंजाब पुलिस का गंभीर आरोप

यह पूरा मामला तब सामने आया जब पंजाब पुलिस का लाहौर क़लंदर्स को लिखा गया पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पत्र के अनुसार, रात करीब 10:35 बजे लाहौर के लियाजों अधिकारी ने PCB के सुरक्षा और भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी से संपर्क कर रज़ा के जानकारों को होटल रूम में मिलने की अनुमति मांगी। यह अनुरोध ठुकरा दिया गया। इसके बाद रात 11:00 बजे फ्रेंचाइजी के मालिक ने दोबारा अनुमति मांगी, जिसे भी सुरक्षा कारणों से नकार दिया गया।

मेहमान रात 1:25 बजे तक कमरे में रहे

बावजूद इसके, पत्र में कहा गया है कि रज़ा और अफरीदी ने सुरक्षाकर्मियों के विरोध और प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए चारों मेहमानों को जबरदस्ती अंदर ले गए। रिपोर्ट्स के अनुसार ये मेहमान रात 1:25 बजे तक कमरे में रहे।
क़लंदर्स के मीडिया प्रमुख उमर फारूख ने ईएसपीएनक्रीकइन्फो से बात करते हुए कहा, "हमें दो खिलाड़ियों से जुड़े इस घटनाक्रम की जानकारी है और हम पीएसएल के साथ इस मामले पर संपर्क में हैं।"

मैच के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सिकंदर रज़ा ने सफाई दी। उन्होंने कहा, "शाहीन ने किसी पर जोर नहीं डाला। दरअसल यह मेरी गुजारिश थी क्योंकि वो मेरे परिवार और दोस्त थे। पिछले चार सालों में परिवार या रिश्तेदारों से मिलने पर कभी कोई पाबंदी नहीं थी। अगर SOPs बदले हैं, तो न मुझे इसकी खबर थी और न ही शाहीन को।"

यह इकलौता विवाद नहीं है जिसने इन दिनों लाहौर क़लंदर्स को घेरा हुआ है। रविवार को कराची किंग्स के खिलाफ खेले जा रहे मैच के दौरान लाहौर कलंदर्स के विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमान पर गेंद के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था। जिसके बाद अंपायरों ने टीम पर पांच पेनल्टी रन भी ठोके थे। टीम के बल्लेबाज फखर जमान पर मैदानी अंपायरों ने बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया है और मैच रेफरी इस मामले में जल्द सुनवाई करने वाले हैं।

ये भी पढ़ें

IPL 2026: रिव्यू को लेकर BCCI ने नियमों में किए बड़े बदलाव, बल्लेबाजों की मुश्किल बढ़ी
क्रिकेट
IPL 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Mar 2026 01:19 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / PSL 2026 में एक के बाद एक हो रहे बड़े कांड, बॉल टेंपरिंग के बाद पुलिस ने शाहीन अफरीदी-सिकंदर रजा पर लगाए यह गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

क्या बारिश की भेंट चढ़ेगा सीएसके और राजस्‍थान का मुकाबला? गुवाहाटी के मौसम पर बड़ा अपडेट

aca- barsapara cricket stadium , rr vs csk
क्रिकेट

PSL 2026: फखर जमान पर बॉल टेम्परिंग के लिए लगेगा बैन तो हसन अली को भरना होगा जुर्माना

PSL 2026
क्रिकेट

क्या सूर्यकुमार यादव चोट से जूझ रहे हैं? SKY को बतौर ‘इम्पैक्ट सब’ खिलाने पर MI के हेड कोच का खुलासा

Suryakumar Yadav Injury
क्रिकेट

धोनी का टीम से बाहर होना CSK के लिए शुभ संकेत? अब युवा खिलाड़ियों के हाथ टीम की कमान!

ipl , ipl 2026, ms dhoni , csk without ms dhoni
क्रिकेट

‘मेरा बेटा चोटिल हो जाएगा….’, कैमरन ग्रीन के बॉलिंग नहीं करने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर भड़का यह भारतीय दिग्गज

KKR
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.