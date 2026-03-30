PSL 2026 में एक के बाद एक हो रहे बड़े कांड, बॉल टेंपरिंग के बाद पुलिस ने शाहीन अफरीदी-सिकंदर रजा पर लगाए यह गंभीर आरोप

यह पूरा मामला तब सामने आया जब पंजाब पुलिस का लाहौर क़लंदर्स को लिखा गया पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पत्र के अनुसार, रात करीब 10:35 बजे लाहौर के लियाजों अधिकारी ने PCB के सुरक्षा और भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी से संपर्क कर रज़ा के जानकारों को होटल रूम में मिलने की अनुमति मांगी। यह अनुरोध ठुकरा दिया गया। इसके बाद रात 11:00 बजे फ्रेंचाइजी के मालिक ने दोबारा अनुमति मांगी, जिसे भी सुरक्षा कारणों से नकार दिया गया।