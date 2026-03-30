IPL 2026: रिव्यू को लेकर BCCI ने नियमों में किए बड़े बदलाव, बल्लेबाजों की मुश्किल बढ़ी

BCCI DRS referrals Rule, IPL 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टीमों को साफ कर दिया है कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) रेफरल के दौरान अब अंपायर खुद से दोबारा जांच नहीं करेगा। यानी किसी भी रिव्यू की सीमा केवल अपील के मूल बिंदु तक ही रहेगी। अतिरिक्त जांच तभी की जाएगी, जब दूसरी टीम निर्धारित समय के भीतर रिव्यू का विकल्प चुने। इससे पहले रिव्यू के दौरान अंपायर वाइड से लेकर कैच तक की जांच करते थे।