विराट कोहली ने ट्रैविस हेड से हाथ मिलाने से किया इनकार, मैच के बीच हुई थी तीखी बहस

Virat Kohli rejected handshake with Travis Head: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शुक्रवार रात हुए हाई वोल्टेज मैच के दौरान विराट कोहली एक बार फिर एक्शन में थे। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी के 256 रनों के मुश्किल चेज के दौरान कोहली काफी अच्‍छे दिख रहे थे। क्रीज पर थोड़ी देर रुकने के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उनके चेहरे पर टेंशन और फ्रस्ट्रेशन नजर आई। जिसके चलते मैच के बाद बातचीत के दौरान उन्‍होंने ट्रैविस हेड के साथ होने वाले आम हैंडशेक को नजरअंदाज कर दिया। आइये आपको भी बताते हैं कि ये पूरा मामला क्‍या है?