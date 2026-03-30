IPL 2026: अजिंक्य रहाणे ने तोड़ा गौतम गंभीर का 10 साल पुराना ये बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले इकलौते KKR कप्तान

मुंबई इंडियंस ने इस मुक़ाबले में केकेआर को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई की धमाकेदार जीत के नायक रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन रहे। वानखेड़े के मैदान पर मुंबई ने आईपीएल में अपना सबसे बड़ा रन चेज सफलतापूर्वक हासिल करते हुए इतिहास रचा दिया। केकेआर ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 220 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई इंडियन ने इसे 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसी के साथ मुंबई ने 13 साल बाद आईपीएल का पहला मैच जीता।