29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

KKR के खिलाफ विकेट के लिए तरसे MI के दो सबसे घातक गेंदबाज, रहाणे ने जड़ा 34वां अर्धशतक

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 221 रन का लक्ष्य रखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 29, 2026

Ajinkya Rahane

अजिंक्य रहाणे (फोटो- IANS)

IPL 2026, MI vs KKR: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के सामने 221 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी के अर्धशतकों की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए। मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था।

KKR को मिली धमाकेदार शुरुआत

यह वही पिच है, जहां टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने भारत द्वारा दिए गए 254 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 246 रन बना दिए थे। ऐसे में केकेआर द्वारा दिया गया 221 रन का लक्ष्य मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ा स्कोर नहीं माना जा रहा है। केकेआर की शुरुआत अच्छी रही। अजिंक्य रहाणे के साथ फिन एलन ने पारी की शुरुआत की। फिन एलन ने 17 गेंदों में 37 रन बनाए और शार्दुल ठाकुर का शिकार बने। इसके बाद कैमरून ग्रीन 18 रन बनाकर आउट हुए। इस बल्लेबाज को भी शार्दुल ठाकुर ने पवेलियन भेजा।

इसके बाद अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी के बीच शानदार साझेदारी हुई। दोनों बल्लेबाजों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए। रहाणे ने 40 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए, जबकि रघुवंशी ने 29 गेंदों में 51 रन की पारी खेली।

खाली हाथ लौटे बुमराह-बोल्ट

इसके बाद रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह ने विकेट तो नहीं गिरने दिया, लेकिन रन गति को ज्यादा नहीं बढ़ा सके। रिंकू सिंह ने 21 गेंदों में 33 रन बनाए, जबकि रमनदीप सिंह 4 गेंदों में 3 रन ही बना सके। मुंबई इंडियंस की ओर से सबसे सफल गेंदबाज शार्दुल ठाकुर रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वहीं हार्दिक पंड्या की जमकर धुनाई हुई, उन्होंने 3 ओवर में 39 रन खर्च किए। ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह को कोई सफलता नहीं मिली। बुमराह ने 4 ओवर में 35 रन दिए।

अब मुंबई इंडियंस को मैच जीतने के लिए 221 रन बनाने होंगे। आपको बता दें कि 2012 के बाद से मुंबई इंडियंस आईपीएल सीजन का अपना पहला मुकाबला नहीं जीत पाई है, ऐसे में इस मैच में जीत हासिल करना टीम के लिए बेहद अहम होगा।

ये भी पढ़ें

शुभमन गिल को हटाकर विराट कोहली को टेस्ट कप्तान बनाने की सिफारिस, इस दिग्गज ने बताई वजह
क्रिकेट
Virat Kohli Records

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Updated on:

29 Mar 2026 10:25 pm

Published on:

29 Mar 2026 09:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / KKR के खिलाफ विकेट के लिए तरसे MI के दो सबसे घातक गेंदबाज, रहाणे ने जड़ा 34वां अर्धशतक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026

IPL 2026 में उतरते ही रोहित शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, तोड़ डाला इस दिग्गज का रिकॉर्ड

Rohit Sharma
क्रिकेट

पहले मैच से पहले CSK को लगा दूसरा झटका, धोनी के बाद ये तूफानी बल्लेबाज हुआ चोटिल

Devald Brevis IPL 2026 CSK
क्रिकेट

KKR vs MI: सुनील नरेन ने रचा इतिहास, मैदान पर उतरते ही तोड़ा कीरोन पोलार्ड का ये बड़ा रिकॉर्ड

Sunil Narine
क्रिकेट

MI vs KKR: हार्दिक पंड्या ने लिया हैरान करने वाला फैसला, सूर्यकुमार यादव को प्लेइंग 11 से किया बाहर

MI vs KKR IPL 2026 Suryakumar Yadav Hardik Pandya
क्रिकेट

KKR vs MI: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, इस विस्फोटक बल्लेबाज को नहीं मिली जगह, देखें प्लेइंग 11

IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.