KKR के खिलाफ विकेट के लिए तरसे MI के दो सबसे घातक गेंदबाज, रहाणे ने जड़ा 34वां अर्धशतक

यह वही पिच है, जहां टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने भारत द्वारा दिए गए 254 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 246 रन बना दिए थे। ऐसे में केकेआर द्वारा दिया गया 221 रन का लक्ष्य मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ा स्कोर नहीं माना जा रहा है। केकेआर की शुरुआत अच्छी रही। अजिंक्य रहाणे के साथ फिन एलन ने पारी की शुरुआत की। फिन एलन ने 17 गेंदों में 37 रन बनाए और शार्दुल ठाकुर का शिकार बने। इसके बाद कैमरून ग्रीन 18 रन बनाकर आउट हुए। इस बल्लेबाज को भी शार्दुल ठाकुर ने पवेलियन भेजा।