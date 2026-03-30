मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया, 221 रनों का था लक्ष्य, टूटा ये रिकॉर्ड

IPL 2026: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए इस मैच में रोमांच, रन और रिकॉर्ड, तीनों की भरमार रही। आखिरकार बाजी मुंबई ने मारी, लेकिन कहानी सिर्फ जीत की नहीं, एक ऐतिहासिक रन चेज की भी है। मुंबई इंडियंस ने 221 रनों के बड़े लक्ष्य को 6 विकेट रहते हासिल कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि आईपीएल इतिहास का उनका सबसे बड़ा सफल रन चेज भी बन गया। खास बात ये रही कि इस जीत के साथ मुंबई का वो 14 साल पुराना ‘पहला मैच हारने’ वाला सिलसिला भी खत्म हो गया।