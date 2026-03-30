IPL 2026 में उतरते ही रोहित शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, तोड़ डाला इस दिग्गज का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा 38 गेंदों में 78 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 6 ही छक्के शामिल थे। इस दौरान उन्होंने रयान रिकल्टन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 148 रन की साझेदारी की। रोहित शर्मा और रिकल्टन ने मिलकर मुंबई इंडियंस के लिए पहले विकेट के लिए आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी कर डाली। इससे पहले साल 2012 में सचिन तेंदुलकर और ड्वेन स्मिथ ने पहले विकेट के लिए राजस्थान रॉयल्स के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 163 रन की अटूट साझेदारी की थी।