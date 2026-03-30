‘मेरा बेटा चोटिल हो जाएगा….’, कैमरन ग्रीन के बॉलिंग नहीं करने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर भड़का यह भारतीय दिग्गज

रायुडू ने ईएसपीएनक्रीकइन्फो पर बेबाकी से कहा, "क्या वो कवर ड्राइव खेल सकता है या नहीं? शायद उसकी कोहनी में चोट लग जाए। शायद उसे बस गेंद फ्लिक करना चाहिए।" भारतीय खिलाड़ी ने कहा, "यह बिल्कुल बेतुका है। जब कोई किसी टूर्नामेंट में खेलने आता है और आप उससे कहते हैं कि यह कर सकते हो, लेकिन वो नहीं, यह बकवास है। किसी पेशेवर माहौल में ऐसा नहीं चलता। मेरा मानना है कि यह फैसला खिलाड़ी पर छोड़ा जाना चाहिए। अगर वो एक प्रोफेशनल के तौर पर मैदान में उतर रहा है, तो उसे वो सब करने का हक है जो वो कर सकता है। खिलाड़ी खुद सबसे बड़ा जज होता है।"