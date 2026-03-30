अजिंक्य रहाणे ने 25.20 करोड़ में खरीदे गए कैमरन ग्रीन के बॉलिंग नहीं करने पर उठाए सवाल तो CA ने दिया ये जवाब

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की मुंबई इंडियंस (MI) के हाथों हार ने उनके सामने जवाबों से ज्‍यादा सवाल खड़े कर दिए हैं, और इनमें से ज्‍यादातर सवाल कैमरन ग्रीन को लेकर हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर 25.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम में खरीदे गए इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर से टीम में संतुलन आने की उम्मीद थी। इसके बजाय एक ऐसे मैच में जहां केकेआर ने आसानी से 224 रन लुटा दिए, लेकिन ग्रीन ने एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की।