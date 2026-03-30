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अजिंक्य रहाणे ने 25.20 करोड़ में खरीदे गए कैमरन ग्रीन के बॉलिंग नहीं करने पर उठाए सवाल तो CA ने दिया ये जवाब

अजिंक्य रहाणे के आईपीएल 2026 में कैमरन ग्रीन के गेंदबाजी न करने पर सवाल उठाने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सफाई दी है। CA का कहना है कि उनकी पीठ में चोट लगी है।

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भारत

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lokesh verma

Mar 30, 2026

Cameron Green non-bowling

केकेआर के कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे और कैमरन ग्रीन। (फोटो सोर्स: IANS)

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की मुंबई इंडियंस (MI) के हाथों हार ने उनके सामने जवाबों से ज्‍यादा सवाल खड़े कर दिए हैं, और इनमें से ज्‍यादातर सवाल कैमरन ग्रीन को लेकर हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर 25.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम में खरीदे गए इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर से टीम में संतुलन आने की उम्मीद थी। इसके बजाय एक ऐसे मैच में जहां केकेआर ने आसानी से 224 रन लुटा दिए, लेकिन ग्रीन ने एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की।

मैच हारने के बाद केकेआर के कप्‍तान अजिंक्य रहाणे ने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने इस हार का ठीकरा ग्रीन के क्रिकेट बोर्ड पर फोड़ दिया। जब उनसे पूछा गया कि कैमरन ग्रीन को बॉलिंग क्‍यों नहीं दी गई तो उन्‍होंने सीधे और स्‍पष्‍ट कहा कि यह सवाल आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए। कुछ ही घंटों के बाद इसका जवाब भी आ गया है।

क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया बोला- उनकी पीठ में चोट लगी है

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता का कहना है कि कैमरन ग्रीन को पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। इस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए गेंदबाज़ी से परहेज करना होगा। कैमरन फिलहाल भारत में अपनी गेंदबाजी का अभ्यास फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि वे लगभग 10-12 दिनों में वापसी कर सकें। केकेआर को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और उन्हें इसकी पूरी जानकारी है।

यह सफाई पिछले कुछ हफ्तों में देखी गई बातों से मेल खाती है। ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 विश्व कप अभियान के दौरान गेंदबाजी नहीं की थी। इसके बाद उन्होंने शेफील्ड शील्ड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेला और वहां भी उन्होंने पूरी तरह से एक बल्लेबाज की भूमिका ही निभाई।

कोई नहीं रोक सका मुंबई के रनों की रफ्तार

वानखेड़े स्टेडियम में केकेआर ने गेंदबाजी के छह विकल्पों को आजमाया, जिनमें वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी और डेब्यू करने वाले ब्लेसिंग मुज़रबानी शामिल थे। इनमें से कोई भी मुंबई इंडियंस के रनों का पीछा करने की रफ्तार को नियंत्रित नहीं कर सका, क्योंकि रोहित शर्मा और उनकी टीम ने इन पर जमकर प्रहार किया। मुंबई इंडियंस ने 19.1 ओवर में ही जीत हासिल कर ली।

अब सबसे बड़ा सवाल

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि केकेआर ने किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज पर निवेश नहीं किया। उन्होंने एक ऐसे ऑलराउंडर पर निवेश किया जो दोनों पारियों पर असर डाल सके। जब तक ग्रीन गेंदबाज़ी शुरू नहीं कर देते, तब तक वह भूमिका केवल आधी ही पूरी मानी जाएगी। किसी खिलाड़ी के लिए 25.20 करोड़ रुपये खर्च करना वैसे भी उचित नहीं है, खासकर तब जब वह अपनी क्षमताओं का केवल आधा ही प्रदर्शन कर रहा हो।

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IPL 2026

Published on:

30 Mar 2026 10:54 am

Hindi News / Sports / Cricket News / अजिंक्य रहाणे ने 25.20 करोड़ में खरीदे गए कैमरन ग्रीन के बॉलिंग नहीं करने पर उठाए सवाल तो CA ने दिया ये जवाब

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