राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स, दोनों ही टीमें पिछले सीजन के खराब प्रदर्शन के बाद नए चेहरों और नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही हैं। राजस्थान को अपने दूसरे घर (Guwahati) की परिस्थितियों का फायदा मिलेगा। खासकर कप्तान और लोकल बॉय रियान पराग अपने घरेलू मैदान पर बड़ा प्रभाव छोड़ना चाहेंगे। हालांकि, मौसम और पिच की स्थिति मैच का पासा पलट सकती है। दूसरी तरफ, चेन्नई की टीम संजू सैमसन के आने से काफी मजबूत दिख रही है, और टीम उनके इस मैदान के अनुभव का पूरा फायदा उठाना चाहेगी, लेकिन एमएस धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस की शुरुआती मैचों में गैरमौजूदगी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। उनकी जगह संजू सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। अगर इतिहास देखें, तो पिछले 7 मैचों में से 6 जीतकर राजस्थान का पलड़ा भारी रहा है।