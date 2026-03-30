क्या सूर्यकुमार यादव चोट से जूझ रहे हैं? SKY को बतौर ‘इम्पैक्ट सब’ खिलाने पर MI के हेड कोच का खुलासा

Suryakumar Yadav Injury: मुंबई इंडियंस (MI) की आईपीएल 2026 के पहले मैच की टीम शीट देखकर कुछ लोग हैरान रह गए। इससे पहले कि एक भी गेंद फेंकी जाती, भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव शुरुआती प्‍लेइंग 11 का हिस्‍सा नहीं थे। इसके बजाय उनका नाम 'इम्पैक्ट सब' (Impact Subs) की लिस्ट में था। यह थोड़ा हैरानी की बात थी, खासकर यह देखते हुए कि उन्होंने अभी-अभी भारत को खिताब जिताया था। क्या उन्हें कोई चोट लगी थी? क्या यह कोई रणनीति थी?