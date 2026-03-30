PSL 2026: फखर जमान पर बॉल टेम्परिंग के लिए लगेगा बैन तो हसन अली को भरना होगा जुर्माना

पाकिस्तानी खिलाड़ी हसन अली और फखर जमान। (फोटो सोर्स: IANS)
पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) में 29 मार्च को कराची किंग्स की मौजूदा चैंपियन लाहौर कलंदर्स पर चार विकेट की जीत के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मौजूदा चैंपियन टीम के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान पर लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान बॉल टेम्परिंग के लिए लेवल 3 का अपराध करने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में उन पर एक मैच का बैन लग सकता है। जबकि कराची किंग्स के हसन अली पर लेवल 1 के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है।
पीसीबी ने अपने बयान में कहा कि लाहौर कलंदर्स के फखर जमान पर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए लागू आचार संहिता के अनुच्छेद 2.14 के तहत लेवल 3 का अपराध करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने पीएसएल 11 की खेलने की शर्तों के अनुच्छेद 41.3 का उल्लंघन किया है, जिसके तहत बॉल टेम्परिंग अपराध माना जाता है। इन आरोपों के चलते इस पाकिस्तानी बल्लेबाज पर एक मैच का बैन लग सकता है।
यह घटना रविवार शाम को मैच की दूसरी पारी में हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान गेंदबाज के रन-अप के पास इकट्ठा हुए और एक के बाद एक ने गेंद को हाथ लगाया। इसके बाद अफरीदी को फील्ड अंपायर से बहस करते देखा गया, जिसके बाद टीम पर पांच रन का जुर्माना लगाया गया। हालांकि जमान ने इन आरोपों से इनकार किया है। अब इस मामले में अगले 48 घंटों में सुनवाई होने है, जिसमें सजा पर फैसला होगा।
वहीं, कराची किंग्स के तेज़ गेंदबाज हसन अली पर भी अनुच्छेद 2.5 के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए उनकी मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 2.5 ऐसी भाषा, हरकतें या इशारों का इस्तेमाल करने से संबंधित है, जो किसी मैच के दौरान किसी बल्लेबाज के आउट होने पर उसका अपमान करते हों या उससे कोई आक्रामक प्रतिक्रिया भड़का सकते हों। हसन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 वर्ल्ड कप