PSL 2026: फखर जमान पर बॉल टेम्परिंग के लिए लगेगा बैन तो हसन अली को भरना होगा जुर्माना

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) में 29 मार्च को कराची किंग्स की मौजूदा चैंपियन लाहौर कलंदर्स पर चार विकेट की जीत के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मौजूदा चैंपियन टीम के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान पर लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान बॉल टेम्‍परिंग के लिए लेवल 3 का अपराध करने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में उन पर एक मैच का बैन लग सकता है। जबकि कराची किंग्‍स के हसन अली पर लेवल 1 के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है।