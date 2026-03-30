PSL Ball tempering: फखर ज़मान ने की गेंद से छेड़छाड़!, कैमरे में कैद हुई शर्मनाक हरकत, मचा बवाल

कप्तान शाहीन शाह अफरीदी अंपायर के इस फैसले से नाराज़ हो गए। मैच के बाद जब उनसे इस कांड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। रमीज राजा ने उनसे बॉल टैंपरिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, "मुझे इस बारे में नहीं पता और हम देखेंगे कि यह कैमरे में है या नहीं और इस पर बात करेंगे कि यह क्या है। असल में, पांच रन ले लिए गए और हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे, आप कह नहीं सकते।"