MI vs KKR: मुझसे मत पूछो… जीता हुआ मैच हारने के बाद झल्लाए कप्तान रहाणे, इन प्लेयर्स पर फोड़ा हार का ठीकरा

MI vs KKR: आईपीएल 2026 में रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में बेहद शानदार मुकाबला खेला गया। केकेआर की टीम 221 रन का लक्ष्‍य बनाने के बावजूद हार पांच गेंदें शेष रहते छह विकेट से हार गई। जबकि रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन की धमाकेदार पारियों की बदौलत एमआई ने 2012 के बाद से पहली बार किसी सीजन का पहला मुकाबला जीता है। विशाल स्‍कोर बनाने के बाद भी मैच हारने पर कप्तान अजिंक्य रहाणे अपने गेंदबाजों पर झल्‍लाते नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि कैमरन ग्रीन ने गेंदबाजी क्‍यों नहीं की।