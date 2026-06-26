Women’s T20 World Cup 2026: पाकिस्तान या नीदरलैंड… विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में किसे मिलेगी पहली जीत, हार के साथ खत्म होगा एक टीम का सफर

PAK vs NED, Women's T20 World Cup 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान (PAK) और नीदरलैंड (NED) की टीमें शनिवार को अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में आमने-सामने होंगी। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में होने वाले इस मैच में दोनों टीमों की नजर टूर्नामेंट की पहली जीत पर होगी। दोनों ने अब तक चार-चार मैच खेले हैं और सभी मुकाबले गंवाए हैं। ऐसे में एक टीम जीत के साथ अभियान खत्म करेगी, जबकि दूसरी टीम बिना एक भी जीत के घर लौटेगी।