Women’s T20 World Cup 2026: अगर पाकिस्तान नहीं होता अगले वूमेंस वर्ल्डकप का मेजबान, तो नहीं मिलती टूर्नामेंट में सीधी एंट्री

Pakistan World Cup 2028 Qualification: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के पहले ही राउंड से पाकिस्तान की टीम बाहर हो चुकी है। अपने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान ने अब तक चार मैच खेले हैं और चारों में ही उसे हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद वह अंक तालिका में 5वें स्थान पर चली गई है और उससे ऊपर नहीं आ सकती। लेकिन इसके बावजूद वह अगले टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर चुकी है।