Women’s T20 World Cup 2026: भारत के ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल टिकट लगभग कन्फर्म, 1 स्थान के लिए रेस में 3 टीमें शामिल

वहीं, भारतीय टीम के भी दो मैच बचे हैं, जहां उसे बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। अगर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को हराती है तो ही भारतीय टीम के अगले दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी रहेगी। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाती है तो उसके भी टूर्नामेंट से बाहर होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का मुकाबला एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा। अगर टीम इंडिया जीती तो अंतिम चार में पहुंचेगी, नहीं तो उसका सपना टूट जाएगा।