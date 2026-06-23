‘मां ने मेरे लिए बैंक की नौकरी छोड़ी’ टीम इंडिया में पहली बार चुने जाने पर भावुक हुए Suryansh Shedge

Suryansh Shedge on maiden India call-up: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन के चलते सूर्यांश शेडगे को पहले भारत ए में ट्राई नेशन ए सीरीज के लिए चुना गया था। जहां इस युवा ऑलराउंडर ने अच्‍छा प्रदर्शन किया और अब उन्‍हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया में भी चुन लिया गया है। बीसीसीआई ने मंगलवार को ही घोषणा की कि चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी की जगह अनकैप्‍ड सूर्यांश लेंगे। पहली बार इंडिया में चुने जाने पर सूर्यांश बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जब तक मैं आयरलैंड के लिए फ्लाइट में नहीं बैठूंगा, तब तक मैं नहीं समझ पाऊंगा।