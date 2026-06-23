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‘मां ने मेरे लिए बैंक की नौकरी छोड़ी’ टीम इंडिया में पहली बार चुने जाने पर भावुक हुए Suryansh Shedge

Suryansh Shedge on maiden India call-up: श्रीलंका की मेजबानी में खेली गई ट्राई नेशन ए सीरीज में शानदार प्रदर्शन के चलते 23 साल के सूर्यांश शेडगे को आयरलैंड और इंग्‍लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में पहली बार चुना गया है। अपने चयन को लेकर सूर्यांश बेहद भावुक हो गए। उन्‍होंने कहा कि मेरे सपने को पूरा करने के मां और पापा ने बहुत संघर्ष किया है।

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भारत

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lokesh verma

Jun 23, 2026

Suryansh Shedge on maiden India call-up

सूर्यांश शेडगे। (फोटो सोर्स: एक्‍स@abhi7781)

Suryansh Shedge on maiden India call-up: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन के चलते सूर्यांश शेडगे को पहले भारत ए में ट्राई नेशन ए सीरीज के लिए चुना गया था। जहां इस युवा ऑलराउंडर ने अच्‍छा प्रदर्शन किया और अब उन्‍हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया में भी चुन लिया गया है। बीसीसीआई ने मंगलवार को ही घोषणा की कि चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी की जगह अनकैप्‍ड सूर्यांश लेंगे। पहली बार इंडिया में चुने जाने पर सूर्यांश बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जब तक मैं आयरलैंड के लिए फ्लाइट में नहीं बैठूंगा, तब तक मैं नहीं समझ पाऊंगा।

'उनके संघर्ष और त्‍याग के चलते ही मैं यहां तक पहुंच सका हूं'

23 साल के शेडगे ने टीओआई से बातचीत में कहा कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे बचपन का सपना सच हो गया है। यह एक बहुत ही स्‍पेशल एहसास है। मुझे अपने मां-पापा (प्रशांत और प्रियदर्शिनी) पर गर्व है, क्योंकि उनके संघर्ष और त्‍याग के चलते ही मैं यहां तक पहुंच सका हूं। उन्‍होंने भावुक होते हुए कहा कि अगर वे नहीं होते, तो मैं क्रिकेटर ही नहीं बन पाता। उन्होंने बताया कि मेरी मां बैंक में जॉब करती थीं, लेकिन मेरे लिए उन्होंने अपनी नौकरी ही छोड़ दी, क्योंकि उन्‍हें मेरे साथ प्रैक्टिस और मैचों में जाना पड़ता था।

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Published on:

23 Jun 2026 05:43 pm

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