Women’s T20 World Cup 2026 में तीसरी जीत के बावजूद मुश्किल में टीम इंडिया, जानें कैसे मिलेगी सेमीफाइनल में जगह

ग्रुप ए में 6 टीमें शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ दो टीमें ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का टिकट लगभग कन्फर्म हो चुका है। अब बचे हुए एक स्थान के लिए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रेस लगी हुई है। साउथ अफ्रीका का आखिरी मुकाबला बांग्लादेश से है, जिसके खिलाफ उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं, भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बनी रहेंगी, लेकिन अगर वह हार जाती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।