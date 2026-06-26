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Women’s T20 World Cup 2026 में तीसरी जीत के बावजूद मुश्किल में टीम इंडिया, जानें कैसे मिलेगी सेमीफाइनल में जगह

INDW vs BANW: गुरुवार की रात भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर अपने सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jun 26, 2026

team india womens

वर्ल्डकप 2026 में भारतीय टीम (फोटो- IANS)

Team India Semifinal Scenario: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के 23वें मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के बावजूद भारतीय टीम की सेमीफाइनल की राह आसान नहीं हुई है। इस जीत के साथ भारतीय टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है, जबकि साउथ अफ्रीका ने भी चार में से तीन मैच जीते हैं और वह तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया ने चार में से चार मैच जीतकर सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का कर लिया है। वहीं, बांग्लादेश का टूर्नामेंट से पत्ता लगभग साफ हो चुका है।

साउथ अफ्रीका का दावा मजबूत

ग्रुप ए में 6 टीमें शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ दो टीमें ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का टिकट लगभग कन्फर्म हो चुका है। अब बचे हुए एक स्थान के लिए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रेस लगी हुई है। साउथ अफ्रीका का आखिरी मुकाबला बांग्लादेश से है, जिसके खिलाफ उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं, भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बनी रहेंगी, लेकिन अगर वह हार जाती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।

बांग्लादेश का लगभग बाहर

इसके अलावा, अगर बांग्लादेश साउथ अफ्रीका को बड़े अंतर से हरा देता है तो उसकी भी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं। हालांकि, यह काम थोड़ा मुश्किल नजर आता है क्योंकि उसे सिर्फ साउथ अफ्रीका को हराना ही नहीं होगा, बल्कि बड़ी जीत भी दर्ज करनी होगी। साथ ही यह भी उम्मीद करनी होगी कि भारत और साउथ अफ्रीका अपने-अपने आखिरी मुकाबले हार जाएं।

ऐसे में अगर भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी और यह भी उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका बड़ी जीत दर्ज न कर पाए। दूसरी ओर अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़े अंतर से हरा दे और साउथ अफ्रीका भी बड़े अंतर से जीत हासिल कर ले तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो सकती है।

हालांकि, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में टीम इंडिया की सेमीफाइनल की राह मुश्किल नजर आ रही है।

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Women's T20 World Cup 2026

Updated on:

26 Jun 2026 06:57 am

Published on:

26 Jun 2026 06:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Women’s T20 World Cup 2026 में तीसरी जीत के बावजूद मुश्किल में टीम इंडिया, जानें कैसे मिलेगी सेमीफाइनल में जगह

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