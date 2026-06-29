29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत के खिलाफ ऐतिहासिक T20I सीरीज जीत के बाद हेनरिक मलान ने छोड़ा आयरलैंड का हेड कोच पद

Heinrich Malan steps down as Ireland head coach: भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आयरलैंड की टीम को सीरीज जिताने के बाद हेड कोच हेनरिक मलान ने बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्‍होंने हेड कोच पद छोड़ दिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 29, 2026

Heinrich Malan steps down as Ireland head coach

आयरलैंड के प्‍लेयर्स के साथ सीरीज जीत को सेलिब्रेट करते हेड कोच हेनरिक मलान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/mufaddal_vohra)

Heinrich Malan steps down as Ireland head coach: भारत के खिलाफ ऐतिहासिक 2-0 की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीत को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि आयरलैंड के हेड कोच हेनरिक मलान ने सोमवार को अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जबकि उनका कॉन्‍ट्रैक्‍ट 2027 की शुरुआत तक चलने वाला था। मलान ने अपने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बताया कि वह अगले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के साथ एक प्लान किए गए बदलाव के हिस्से के तौर पर पद छोड़ रहे हैं।

2022 में बने थे आयरिश टीम के हेड कोच

बता दें कि मार्च 2022 में मलान को आयरिश पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच पद पर नियुक्‍त किया गया था। आयरलैंड की बेलफास्ट में भारत के खिलाफ पहली ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल सीरीज जिताने में उन्‍होंने अहम भूमिका निभाई और अचानक अब 24 घंटे से भी कम समय में हेड कोच का पद छोड़ दिया है।

मलान के कार्यकाल में आयरलैंड ने लगातार तीन T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया, आयरलैंड को पहली तीन टेस्ट मैच जिताई, इंटरनेशनल लेवल के टैलेंट का एक बड़ा पूल तैयार किया और हाल ही में भारत के खिलाफ ऐतिहासिक पहली टी20 सीरीज जीत शामिल हैं।

'यह एक बहुत ही खास सफर रहा'

मलान ने कहा कि इन खिलाड़ियों, स्टाफ और बड़े आयरिश क्रिकेट समुदाय के साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्‍मान की बात है। मेरे परिवार और मुझे यहां रहने का बहुत अच्छा अनुभव मिला है और हम आयरिश क्रिकेट में बिताए अपने समय को बहुत प्यार से याद करेंगे। मालन ने अपने विदाई बयान में कहा कि हमारे साझा विजन पर विश्वास करने के लिए खिलाड़ियों, कोचों और स्टाफ का धन्यवाद यह एक बहुत ही खास सफर रहा है।

'हेनरिक ने इस समय पीछे हटने की इच्छा जताई'

क्रिकेट आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने कहा कि भविष्य के रोडमैप पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। हाल के महीनों में हम आने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर साइकिल पर चर्चा कर रहे थे और इस बात पर कि स्क्वाड की तैयारी में सबसे अच्छा क्या मदद करेगा। हेनरिक ने इस समय पीछे हटने की इच्छा जताई, जो उस कैंपेन में कंटिन्यूटी सुनिश्चित करने पर हमारे फोकस के साथ मेल खाती है।

मुझे पिछले दो सालों में हेनरिक के साथ काम करने में बहुत मजा आया और मैं उस दौरान उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। वह एक मुश्किल समय में हमारे साथ जुड़े और उन्होंने आयरलैंड मेन्स टीम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

29 Jun 2026 04:39 pm

Published on:

29 Jun 2026 04:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत के खिलाफ ऐतिहासिक T20I सीरीज जीत के बाद हेनरिक मलान ने छोड़ा आयरलैंड का हेड कोच पद

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

PSL को मिली आजादी, PCB ने किया बड़ा बदलाव, घरेलू क्रिकेट के लिए बढ़ाया बजट

PSL News, Pakistan Super League, PCB News, Mohsin Naqvi, PSL Budget 2027,
क्रिकेट

इतिहास रचने की दहलीज पर न्यूजीलैंड, क्या खत्म कर पाएगी 5 साल से सीरीज जीत का सूखा

ENG vs NZ 3rd Test
क्रिकेट

WTC Ranking Update: श्रीलंका की हार से WTC में हुआ टीम इंडिया को फायदा, टॉप 5 में फिर से हुई वापसी

IND vs WI 2nd Test Highlights
क्रिकेट

Abhishek Sharma Ducks Record: नंबर-1 बल्लेबाज के नाम जुड़ा सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, 2026 में अभिषेक शर्मा 9 बार हुए जीरो पर आउट

Abhishek Sharma most ducks 2026, Abhishek Sharma golden duck vs Ireland, India vs Ireland Belfast T20, Abhishek Sharma 9 ducks record, Cricket Hindi News.
क्रिकेट

IND vs IRE: इन 5 कारणों की वजह से टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार, पहली बार गंवाई आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज

Ind vs Ire 2nd T20I
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.