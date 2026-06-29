भारत के खिलाफ ऐतिहासिक T20I सीरीज जीत के बाद हेनरिक मलान ने छोड़ा आयरलैंड का हेड कोच पद

आयरलैंड के प्लेयर्स के साथ सीरीज जीत को सेलिब्रेट करते हेड कोच हेनरिक मलान। (फोटो सोर्स: एक्स@/mufaddal_vohra)
Heinrich Malan steps down as Ireland head coach: भारत के खिलाफ ऐतिहासिक 2-0 की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीत को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि आयरलैंड के हेड कोच हेनरिक मलान ने सोमवार को अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जबकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 की शुरुआत तक चलने वाला था। मलान ने अपने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बताया कि वह अगले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के साथ एक प्लान किए गए बदलाव के हिस्से के तौर पर पद छोड़ रहे हैं।
बता दें कि मार्च 2022 में मलान को आयरिश पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच पद पर नियुक्त किया गया था। आयरलैंड की बेलफास्ट में भारत के खिलाफ पहली ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल सीरीज जिताने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और अचानक अब 24 घंटे से भी कम समय में हेड कोच का पद छोड़ दिया है।
मलान के कार्यकाल में आयरलैंड ने लगातार तीन T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया, आयरलैंड को पहली तीन टेस्ट मैच जिताई, इंटरनेशनल लेवल के टैलेंट का एक बड़ा पूल तैयार किया और हाल ही में भारत के खिलाफ ऐतिहासिक पहली टी20 सीरीज जीत शामिल हैं।
मलान ने कहा कि इन खिलाड़ियों, स्टाफ और बड़े आयरिश क्रिकेट समुदाय के साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मेरे परिवार और मुझे यहां रहने का बहुत अच्छा अनुभव मिला है और हम आयरिश क्रिकेट में बिताए अपने समय को बहुत प्यार से याद करेंगे। मालन ने अपने विदाई बयान में कहा कि हमारे साझा विजन पर विश्वास करने के लिए खिलाड़ियों, कोचों और स्टाफ का धन्यवाद यह एक बहुत ही खास सफर रहा है।
क्रिकेट आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने कहा कि भविष्य के रोडमैप पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। हाल के महीनों में हम आने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर साइकिल पर चर्चा कर रहे थे और इस बात पर कि स्क्वाड की तैयारी में सबसे अच्छा क्या मदद करेगा। हेनरिक ने इस समय पीछे हटने की इच्छा जताई, जो उस कैंपेन में कंटिन्यूटी सुनिश्चित करने पर हमारे फोकस के साथ मेल खाती है।
मुझे पिछले दो सालों में हेनरिक के साथ काम करने में बहुत मजा आया और मैं उस दौरान उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। वह एक मुश्किल समय में हमारे साथ जुड़े और उन्होंने आयरलैंड मेन्स टीम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।
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