भारत के खिलाफ ऐतिहासिक T20I सीरीज जीत के बाद हेनरिक मलान ने छोड़ा आयरलैंड का हेड कोच पद

Heinrich Malan steps down as Ireland head coach: भारत के खिलाफ ऐतिहासिक 2-0 की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीत को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि आयरलैंड के हेड कोच हेनरिक मलान ने सोमवार को अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जबकि उनका कॉन्‍ट्रैक्‍ट 2027 की शुरुआत तक चलने वाला था। मलान ने अपने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बताया कि वह अगले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के साथ एक प्लान किए गए बदलाव के हिस्से के तौर पर पद छोड़ रहे हैं।