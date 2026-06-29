बता दें कि यह पहली बार है, जब न्‍यूजीलैंड पहला मैच हारने के बाद तीन मैचों की सीरीज जीतने में सफल रही है। वहीं, दूसरी ओर स्टोक्स का दौर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से जीत के साथ शुरू हुआ था। यह एक बुरे उलटफेर के साथ खत्म हुआ, जब कीवी टीम ने 2-1 से जीत के साथ उनकी फेयरवेल पार्टी को फीका कर दिया की। यह 2012 के बाद पहली बार है, जब इंग्लैंड अपने घर में हारा (तीन या उससे ज्‍यादा मैचों की सीरीज में) है। टॉम लैथम ने कप्तान बनने के बाद से अब तक छह में से ये पांचवीं सीरीज जीती हैं।