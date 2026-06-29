क्रिकेट आयरलैंड ने गैरी विल्सन को नया हेड कोच बनाने का ऐलान किया, टीम 3 दशक बाद मिला पहला आयरिश कोच

Ireland New Head Coach Gary Wilson: भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप के बाद 24 घंटे के भीतर हेनरिक मलान ने आयरलैंड टीम का हेड कोच पद छोड़ दिया है, जिसके बाद क्रिकेट आयरलैंड आयरिश मूल के पूर्व क्रिकेटर गैरी विल्‍सन को नया हेड कोच नियुक्‍त करने का ऐलान किया है। 40 साल के विल्सन ने 2020 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। उन्‍होंने अपने 15 साल के शानदार करियर में 292 बार आयरलैंड को रिप्रेजेंट किया था। 1990 के दशक की शुरुआत में जॉन विल्स के बाद गैरी के रूप में पहला आयरिश हेड कोच मिला है।