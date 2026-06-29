WTC Points Table Update after ENG vs NZ 3rd Test: नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ न्‍यूजीलैंड ने 160 रन से शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही उसने सीरीज पर भी 2-1 से कब्‍जा कर लिया है। कीवी टीम भले ही इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर बनी हुई है, लेकिन जीत प्रतिशत के मामले में अब वह दूसरे नंबर पर काबिज साउथ अफ्रीका के बेहद नजदीक पहुंच गई है। यहां से एक जीत उसे अब टॉप-2 में पहुंचा सकती है।