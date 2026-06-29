इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने की खुशी मनाते न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: espncricinfo)
WTC Points Table Update after ENG vs NZ 3rd Test: नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 160 रन से शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही उसने सीरीज पर भी 2-1 से कब्जा कर लिया है। कीवी टीम भले ही इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर बनी हुई है, लेकिन जीत प्रतिशत के मामले में अब वह दूसरे नंबर पर काबिज साउथ अफ्रीका के बेहद नजदीक पहुंच गई है। यहां से एक जीत उसे अब टॉप-2 में पहुंचा सकती है।
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड का जीत प्रतिशत 66.67 था, जो अब इस जीत के साथ 72.22 प्रतिशत पर पहुंच गया है। अब वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में 75.00 जीत प्रतिशत वाली दूसरे नंबर पर काबिज साउथ अफ्रीका से कुछ अंक ही पीछे है। यहां से एक जीत उसे टॉप-2 में पहुंचाने के लिए काफी होगी। जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे ज्यादा 87.50 जीत प्रतिशत अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बनी हुई है।
बता दें कि न्यूजीलैंड की अगली घरेलू टेस्ट सीरीज भारत के खिलाफ ही है। इस सीरीज के तहत भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर 19 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इसके बाद कीवी टीम 9 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। फिर उसका अगला टेस्ट असाइनमेंट श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज होगा। ये दो मैचों की टेस्ट सीरीज होगी, जिसकी शुरुआत 8 फरवरी 2027 को होगी।
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|अंक कटौती
|अंक
|जीत प्रतिशत
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|7
|1
|0
|0
|84
|87.50
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|36
|75.00
|3
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|1
|0
|52
|72.22
|4
|बांग्लादेश
|4
|2
|1
|1
|0
|28
|58.33
|5
|भारत
|9
|4
|4
|1
|0
|52
|48.15
|6
|श्रीलंका
|3
|1
|1
|1
|0
|16
|44.44
|7
|इंग्लैंड
|13
|4
|8
|1
|14
|38
|24.36
|8
|वेस्टइंडीज
|9
|1
|7
|1
|0
|16
|14.81
|9
|पाकिस्तान
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|8.33
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