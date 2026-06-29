Jofra Archer on Ben Stokes Retirement: इंग्‍लैंड की टेस्‍ट टीम के कप्‍तान और पेस ऑलराउंडर बेन स्‍टोक्‍स अपने 15 साल लंबे करियर में 122 टेस्‍ट मैचों में बल्‍ले से 37 अर्धशतक और 14 शतक के साथ 7273 रन और गेंद से 252 विकेट लेने के बाद अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके हैं। उन्‍होंने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ ही 3-0 से जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत की थी और अब करियर का अंत भी कीवी टीम के खिलाफ मैच से हुआ है। हालांकि, उनकी फेयरवेल पार्टी 2-1 से हार हुई है। इंग्‍लैंड की ओर से प्‍लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब पाने के दौरान जब उनके सबसे नजदीकी जोफ्रा आर्चर से स्‍टोक्‍स के रिटायरमेंट पर बात की गई तो वह भावुक हो गए।