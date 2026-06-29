ENG vs NZ: इतिहास रचने की दहलीज पर न्यूजीलैंड, क्या खत्म कर पाएगी 5 साल से अंग्रेजों की सरजमीं पर सीरीज जीत का सूखा

England vs New Zealand 3rd Test: नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला अब पांचवें दिन निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। न्‍यूजीलैंड ने इंग्‍लैंड के सामने चौथे दिन जीत के लिए 373 रन का लक्ष्‍य रखा था, लेकिन मेजबान टीम ने 103 पर अपने तीन विकेट गंवा दिए। अब आखिरी दिन इंग्लिश टीम को जीत के लिए 270 रन चाहिए। जबकि मेहमान टीम को 6 विकेट की दरकार है। अगर कीवी टीम इस मैच को जीतती है, तो वह पांच साल से इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के सूखे को खत्‍म कर देगी।