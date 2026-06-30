FIFA World Cup 2026: पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को का बड़ा उलटफेर, नीदरलैंड वर्ल्ड कप से बाहर

Morocco vs Netherlands: FIFA World Cup 2026 के राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में मंगलवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब वर्जिल वान डाइक की कप्तानी वाली नीदरलैंड का सफर टूर्नामेंट में समाप्त हो गया। यह चौथी बार है, जब टूर्नामेंट में नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ स्पेन ने ही डच टीम की तरह इतने वर्ल्ड कप शूटआउट हारे हैं। वहीं अशरफ हकीमी की नेतृत्व वाली मोरक्को की टीम ने पेनल्टी शूटआउट में शानदार खेल दिखाते हुए नीदरलैंड्स को 3-2 से मात देकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है, जहां उसका सामना कनाडा से होगा।