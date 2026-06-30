FIFA 2026: पैराग्वे ने रचा सबसे बड़ा उलटफेर, पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को हराकर अंतिम-16 में बनाई जगह

विश्व कप में यह पहली बार है जब जर्मनी पेनल्टी शूटआउट में हारकर बाहर हुआ है। इसके साथ ही 2014 में विश्व कप जीतने के बाद जर्मनी लगातार एक बार फिर अंतिम-16 में जगह बनाने में असफल रहा। विश्व कप इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में इस हार को शामिल किया जा रहा है। इससे पहले 1994 विश्व कप विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में बुल्गारिया ने गत चैंपियन जर्मनी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। उस मुकाबले में बुल्गारिया के स्टार खिलाड़ी ह्रिस्टो स्टोइचकोव ने अहम भूमिका निभाई थी।