ENG vs IND Pitch Report: जिस पिच पर इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी पहला टी20, वहां 140 रन का भी नहीं है औसत

यह मुकाबला भारतीय समयानुसार बुधवार रात 10:00 बजे से शुरू होगा। मैच (ENG vs IND Live Telecast Details) का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Networks) पर किया जाएगा, जबकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। इससे पहले आयरलैंड के बेलफास्ट में भी भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए थे। वहां की पिच का औसत स्कोर भी लगभग 130 रन का था, जहां भारतीय टीम को दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था।