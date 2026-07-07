‘बड़ा अजीब लगता है जब Sanju Samson को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती’, Gautam Gambhir का पुराना ट्वीट वायरल

इस फैसले के बाद गौतम गंभीर की जमकर आलोचना हो रही है। इस दौरान टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जब उन्होंने संजू सैमसन के टीम से बाहर होने के बाद टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए थे। गंभीर ने कहा था कि बड़ा अजीब लगता है जब संजू सैमसन को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती और आईपीएल की टीमें उनका खुले दिल से स्वागत करने के लिए तैयार रहती हैं।