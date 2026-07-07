Gautam Gambhir भी जिम्बाब्वे दौरे से हुए बाहर! वीवीएस लक्ष्मण होंगे एशियन गेम्स और जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के कोच

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण जिंबॉब्वे दौरे पर टीम इंडिया के हेड कोच होंगे। इसके लिए सोमवार को भारतीय स्क्वॉड (Team India Squad for Zimbabwe Tour 2026) का ऐलान किया गया, जिसमें संजू सैमसन (Sanju Samson) को जगह नहीं मिली। इसे लेकर काफी विवाद हुआ। हालांकि बाद में बीसीसीआई के एक अधिकारी ने साफ कर दिया कि संजू सैमसन को जिंबॉब्वे दौरे से सिर्फ आराम (रेस्ट) दिया गया है, ताकि वह एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह फ्रेश होकर मैदान पर उतर सकें।