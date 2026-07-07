Sanju Samson को क्यों किया गया टीम से ड्रॉप? BCCI के अधिकारी ने बताई असली वजह

इसके अलावा शिवम दुबे और सूर्यांश शेडगे ऑलराउंडरों की सूची में शामिल हैं। वहीं हर्ष दुबे भी ऑलराउंडर के तौर पर टीम का हिस्सा होंगे। रिंकू सिंह की टीम में वापसी हो गई है, लेकिन गेंदबाजी पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। वरुण चक्रवर्ती को छोड़ दें तो प्रिंस यादव, यश ठाकुर, आशोक शर्मा और मयंक यादव नए गेंदबाज हैं। वहीं प्रभसिमरन सिंह को भी टीम में जगह मिली है, जिन्होंने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए शानदार बल्लेबाजी की थी।