10 जुलाई 2022 को खेले गए उस मैच में इंग्‍लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए सात विकेट के नुकसान पर 215 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। डेविड मलान ने 39 गेंदों पर छह चौकों और पांच छक्‍कों की मदद से सबसे ज्‍यादा 77 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी। जबकि लियाम लिविंगस्‍टोन ने 29 गेंदों पर चार छक्‍कों की मदद से 42 रन बनाए थे। अन्‍य कोई बल्‍लेबाज 30 के आंकड़े को भी नहीं छू सका था। वहीं, भारत की ओर से रवि बिश्‍नोई और हर्षल पटेल ने दो-दो विकेट तो आवेश खान और उमरान मलिक ने एक-एक विकेट लिया था।