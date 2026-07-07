Ind vs Eng: अभिषेक शर्मा के निशाने पर आज एमएस धोनी का बड़ा रिकॉर्ड, क्या माही के बर्थडे पर ही टूटेगा?

Abhishek Sharma Eyes on MS Dhoni Record: भारत और इंग्‍लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशन सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड पर खेला जाना है। भारत के लिहाज से ये मैच जीतना बेहद जरूरी है, क्‍योंकि एक मैच बारिश से धुलने और दूसरा हारने के बाद अगर वह इस मुकाबले को हारते हैं, तो उसके लिए सीरीज जीतने की उम्‍मीदें खत्‍म हो जाएंगी। इस मैच में सभी की नजरें एक बार फिर अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी, जिनके निशाने पर आज एमएस धोनी का टी20 इंटरनेशनल करियर में बनाए गए रनों का रिकॉर्ड होगा। ये देखना दिलचस्‍प होगा कि क्‍या अभिषेक माही के 45वें बर्थडे पर उनका ये कीर्तिमान तोड़ पाएंगे।