Ind vs Eng: अभिषेक शर्मा के निशाने पर आज एमएस धोनी का बड़ा रिकॉर्ड, क्या माही के बर्थडे पर ही टूटेगा?

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Abhishek Sharma Eyes on MS Dhoni Record: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशन सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड पर खेला जाना है। भारत के लिहाज से ये मैच जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक मैच बारिश से धुलने और दूसरा हारने के बाद अगर वह इस मुकाबले को हारते हैं, तो उसके लिए सीरीज जीतने की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। इस मैच में सभी की नजरें एक बार फिर अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी, जिनके निशाने पर आज एमएस धोनी का टी20 इंटरनेशनल करियर में बनाए गए रनों का रिकॉर्ड होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक माही के 45वें बर्थडे पर उनका ये कीर्तिमान तोड़ पाएंगे।
इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम संघर्ष करती नजर आ रही है। सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते धुल गया था। वहीं, दूसरे मैच में इंग्लैंड ने चार विकेट से जीत दर्ज करते हुए 1-0 से बढ़त बना रखी है। लेकिन, अभिषेक शर्मा की मौजूदा फॉर्म शानदार रही है। पहले मैच में जहां उन्होंने 24 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 59 रन की तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली थी, तो वहीं दूसरे मैच में 24 गेंदों पर 8 चौके और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाए थे। ट्रेंट ब्रिज में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी।
एमएस धोनी ने अपने इंटरनेशनल करियर में 2006 से लेकर 2019 तक कुल 98 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 37.60 के औसत और 126.13 के स्ट्राइक रेट से कुल 1617 रन बनाए। वह इस इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7वें भारतीय हैं। वहीं, अभिषेक शर्मा सिर्फ 50 मैचों 33.80 के औसत और 192.83 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 1589 रन बना चुके हैं और वह इस मामले में 9वें पायदान पर हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में 29 रन बनाते ही वह माही के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। बता दें कि भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 159 मैचों में 4231 रन बनाए। अब वह इस फॉर्मेट में नहीं खेलते हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|1
|रोहित शर्मा
|2007-2024
|159
|4231
|121*
|32.05
|140.89
|5
|2
|विराट कोहली
|2010-2024
|125
|4188
|122*
|48.69
|137.04
|1
|3
|सूर्यकुमार यादव
|2021-2026
|113
|3272
|117
|36.35
|162.94
|4
|4
|हार्दिक पांड्या
|2016-2026
|138
|2288
|71*
|28.24
|145.91
|0
|5
|केएल राहुल
|2016-2022
|72
|2265
|110*
|37.75
|139.12
|2
|6
|शिखर धवन
|2011-2021
|68
|1759
|92
|27.92
|126.36
|0
|7
|महेंद्र सिंह धोनी
|2006-2019
|98
|1617
|56
|37.60
|126.13
|0
|8
|सुरेश रैना
|2006-2018
|78
|1605
|101
|29.18
|134.87
|1
|9
|अभिषेक शर्मा
|2024-2026
|50
|1589
|135
|33.80
|192.83
|2
|10
|तिलक वर्मा
|2023-2026
|53
|1501
|120*
|44.14
|143.49
|2
|11
|संजू सैमसन
|2015-2026
|65
|1405
|111
|27.01
|155.42
|3
|12
|ईशान किशन
|2021-2026
|49
|1390
|103
|28.95
|145.54
|1
|13
|श्रेयस अय्यर
|2017-2026
|55
|1222
|74*
|30.55
|136.68
|0
|14
|ऋषभ पंत
|2017-2024
|76
|1209
|65*
|23.25
|127.26
|0
|15
|युवराज सिंह
|2007-2017
|58
|1177
|77*
|28.02
|136.38
|0
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