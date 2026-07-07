Ind vs Eng 3rd T20I: भारत ने नहीं सुधारी ये कमियां तो हाथ से निकल जाएगी बाइलेटरल सीरीज, जानें टीम इंडिया के वीक पॉइंट्स

India vs England 3rd T20I: मौजूदा टी20 वर्ल्‍ड कप विजेता भारत का श्रेयस अय्यर की कप्‍तानी में बुरा हाल है। उनकी लीडरशिप में टीम आयरलैंड से लगातार दो मैच हार गई, यह कुछ ऐसा था, जिसकी इंडियन फैंस ने कल्‍पना भी नहीं की होगी। फिर चेस्टर-ले-स्ट्रीट में अय्यर की टीम के 189/7 रन बनाने के बाद बारिश ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच धो दिया। शनिवार को मैनचेस्टर में दूसरे T20I में उन्होंने 190/7 का स्कोर बनाया, लेकिन 6 गेंद बाकी रहते मैच हार गए। अब लगातार दूसरी सीरीज हारने का खतरा मंडराने लगा है। अगर भारत को यहां से सीरीज बचानी है, तो उसे अपनी उनक कमियों पर काम करना होगा, जो हाल फिलहाल में सामने आई हैं।