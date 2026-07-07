संजू सैमसन की कैसे होगी वापसी, बीसीसीआई के मैसेज से जागी आस

Sanju Samson- संजू सैमसन की किस्मत एक बार फिर दगा देती दिख रही है। टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे इस खिलाड़ी को इं​ग्लैंड के खिलाफ चल रही टी-20 सीरीज के पिछले मैच में ड्राप कर दिया गया था। संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से हटाकर उनकी जगह वंडर बाय वैभव रघुवंशी का टीम इंडिया में डेब्यू कराया गया। सोमवार का दिन भी उनके लिए अच्छा नहीं रहा। BCCI ने जिम्बाब्वे में होने वाली टी-20 सीरीज के लिए जिस 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया उसमें संजू सैमसन का नाम नहीं है। तीन मैचों की यह सीरीज 23 से 26 जुलाई तक खेली जाएगी। संजू सैमसन का हालिया फार्म बेहद खराब है। वे आईपीएल में भी कुछ खास नहीं कर सके थे। बीसीसीआई ने उन्हें बाहर करने की वजह नहीं बताई है पर यह स्पष्ट है कि अब टीम इंडिया में स्थान बनाए रखने के लिए प्रदर्शन ही सब कुछ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि संजू सैमसन के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। टीम प्रबंधन उन्हें भरोसा दिलाता दिख रहा है।