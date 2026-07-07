MS Dhoni Birthday: मुर्गे और सब्जी बेचकर करोड़ों कमाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, खेल ही नहीं खेती और बिजनेस में भी एक्सपेर्ट हैं माही

धोनी अपने फार्म में अनानास, बेर, आम, अमरूद और पपीते जैसे फलों की खेती भी करते हैं। सब्जियों में टमाटर, मटर, ब्रोकोली, कद्दू आदि उगाई जाती हैं। उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती भी एक एकड़ से अधिक क्षेत्र में की है। धोनी का फार्म ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है। यहां बिना कीटनाशकों के खेती की जाती है और खाद के रूप में केवल गाय के गोबर का उपयोग होता है। इसके अलावा उनके फार्म में डेरी भी है, जहां साहीवाल, एचएफ और देशी नस्लों की 73 गायें हैं। इस डेरी से आसपास के कई इलाकों में दूध की सप्लाई की जाती है।