MS Dhoni Birthday: जब गुस्से में आगबबूला हो उठे थे कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी के रौद्र रूप की 3 घटनाएं

Mahendra Singh Dhoni- महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर देशभर में उनके करोड़ों प्रशंसक भी जोश दिखा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की सबसे बड़ी पहचान उनका शांत स्वभाव है। वे बुरी से बुरी परिस्थितियों में हौसला बनाए रखते हैं, कभी धैयै या संयम नहीं खोते। यही कारण है कि महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट की दुनिया में केप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि गुस्सा आना मानवीय स्वभाव है और वे भी इससे अछूते नहीं रहे। अपने लंबे क्रिकेट करियर में कुछेक मौकों पर महेंद्र सिंह धोनी नाराज नजर आए। साथी प्लेयर्स के साथ ही एक बार वे अंपायर्स से भी उलझ पड़े थे। आइए जानते हैं केप्टन कूल के गुस्सा होने की ऐसी 3 चर्चित घटनाएं।