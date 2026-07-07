टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ जश्न मनाते एमएस धोनी। (फाइल फोटो सोर्स: एक्स@/Itz_f7ame)
Best Captain for India in T20Is: 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके एमएस धोनी मंगलवार 7 जुलाई को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। आपको पता होगा कि धोनी की कप्तानी में ही भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 का खिताब जीता था, जो इस फॉर्मेट का पहला संस्करण था। इसके बाद उन्होंने लगातार टीम इंडिया की कमान संभाली और उन्हीं के कुशल नेतृत्व में टीम ने सबसे ज्यादा टी20 मैच खेले। लेकिन जब बात सबसे ज्यादा मैच जिताने वाले सर्वश्रेष्ठ कप्तानों की आती है, तो वह तीसरे स्थान पर नजर आते हैं। आइये आज हम भारतीय टी20 कप्तानों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
जब भारत को सबसे ज्यादा टी20 मैच जिताने की बात आती है, तो इस मामले में रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर है, जो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप खिताब जिताने के बाद इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 2023 से 2026 के बीच 62 में से 49 मैच जीते। उनका बतौर कप्तान जीत प्रतिशत 79.03 रहा।
इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच टी20 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के बाद भारत मंगलवार को ट्रेंट ब्रिज में मेजबान टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे मैच को अपने नाम करने के इरादे से उतरेगा। हाल ही में कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद उन्हें मैनचेस्टर में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है।
|रैंक
|कप्तान
|कार्यकाल
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|बेनतीजा
|जीत %
|1
|रोहित शर्मा
|2017-2024
|62
|49
|12
|1
|0
|79.03%
|2
|सूर्यकुमार यादव
|2023-2026
|52
|40
|8
|2
|2
|76.92%
|3
|महेंद्र सिंह धोनी
|2007-2016
|72
|41
|28
|1
|2
|56.94%
|4
|विराट कोहली
|2017-2021
|50
|30
|16
|2
|2
|60.00%
|5
|हार्दिक पांड्या
|2022-2023
|16
|10
|5
|1
|0
|62.50%
|6
|शुभमन गिल
|2024
|5
|4
|1
|0
|0
|80.00%
|7
|सुरेश रैना
|2010-2011
|3
|3
|0
|0
|0
|100%
|8
|वीरेंद्र सहवाग
|2006
|1
|1
|0
|0
|0
|100%
|9
|केएल राहुल
|2022
|1
|1
|0
|0
|0
|100%
|10
|जसप्रीत बुमराह
|2023
|2
|2
|0
|0
|0
|100%
|11
|ऋतुराज गायकवाड़
|2023
|3
|2
|0
|0
|1
|66.67%
|12
|ऋषभ पंत
|2022
|5
|2
|2
|0
|1
|40.00%
|13
|अजिंक्य रहाणे
|2015
|2
|1
|1
|0
|0
|50.00%
|14
|शिखर धवन
|2021
|3
|1
|2
|0
|0
|33.33%
|15
|श्रेयस अय्यर*
|2026
|4
|0
|3
|0
|1
|0.00%
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग