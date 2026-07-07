Best Captain for India in T20Is: 2019 में अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके एमएस धोनी मंगलवार 7 जुलाई को अपना 45वां जन्‍मदिन मना रहे हैं। आपको पता होगा कि धोनी की कप्‍तानी में ही भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2007 का खिताब जीता था, जो इस फॉर्मेट का पहला संस्‍करण था। इसके बाद उन्‍होंने लगातार टीम इंडिया की कमान संभाली और उन्‍हीं के कुशल नेतृत्‍व में टीम ने सबसे ज्‍यादा टी20 मैच खेले। लेकिन जब बात सबसे ज्‍यादा मैच जिताने वाले सर्वश्रेष्‍ठ कप्‍तानों की आती है, तो वह तीसरे स्‍थान पर नजर आते हैं। आइये आज हम भारतीय टी20 कप्‍तानों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।