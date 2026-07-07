MS Dhoni Birthday: धोनी का बिना बालों वाला नया लुक, बीसीसीआई ने डाला जबर्दस्त पोस्टर

MS Dhoni -क्रिकेट फैंस के लिए आज विशेष दिन है। उनके फेवरेट क्रिकेटर महेद्र सिंह धोनी अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश-दुनिया में जर्सी नंबर 7 का जलवा बिखर रहा है। जन्मदिवस पर कैप्टन कूल को बीसीसीआई ने भी बधाई दी है। इस मौके पर महेंद्र सिंह धोनी का एक नया पोस्टर जारी किया है। बीसीसीआई के इस पोस्टर में धोनी के कई रूप हैं। मुख्य तस्वीर में बिना बालों वाले महेंद्र सिंह धोनी नजर आ रहे हैं। कैप्टन कूल का यह नया लुक सभी को लुभा रहा है।