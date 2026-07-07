Ind vs Eng 3rd T20I से पहले वैभव सूर्यवंशी के लिए सूर्यकुमार यादव का खास मैसेज सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

Suryakumar Yadav special message for Vaibhav Sooryavanshi: इंग्‍लैंड की मेजबानी में टीम इंडिया मंगलवार को पांच मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेलेगी। भारतीय समयानुसार, ये मैच रात 10 से खेला जाना है। भारत को अगर सीरीज जीतनी है, तो ये मैच ही नहीं, बल्कि शेष तीनों मैच जीतने जरूरी हैं। ऐसे में सबकी नजर आज एक बार फिर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जो अपने डेब्‍यू मैच में चूक गए थे। इस मैच से पहले भारत के पूर्व टी20 कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने अपने एक्‍स अकाउंट से सूर्यवंशी के लिए खास संदेश भेजा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं।